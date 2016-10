T.Imerese: vertice al Mise su Blutec, fase B al via entro aprile 2017

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - "L'azienda ha presentato il layout definitivo dei 450mila metri quadri dello stabilimento per le nuove produzioni, i tempi degli ingressi degli operai entro il 2018, dichiarando già di avere un cliente per la produzione di involucri di batterie elettriche. E' il passo che attendevamo, cioè la fase B del progetto per Termini, ma è chiaro che bisogna a questo punto seguire il rispetto delle scadenze, del rinnovo della cassa integrazione per accompagnare in questo percorso gli operai e sollecitare le risposte da dare ancora anche all’indotto". Lo dicono Ludovico Guercio, segretario Fim Cisl Palermo Trapani, e Giovanni Scavuzzo, Rsu Fim Cisl Blutec, al termine dell’incontro al Mise sulla seconda fase del progetto Blutec per Termini Imerese che dovrebbe partire entro aprile del 2017. "Sul fronte economico ci hanno assicurato che entro venerdì è previsto lo sblocco dei fondi della Banca del Mezzogiorno - proseguono i sindacalisti -, se ci saranno intoppi il ministero si è impegnato a convocare le parti. Questo dovrebbe consentire a Invitalia di deliberare i 20 milioni di finanziamento agevolato necessari all’azienda per l’acquisto di attrezzature e forniture varie". Sarebbe poi in fase di definizione un accordo di Blutec con un'altra azienda del settore, per la trasformazione del motore termico in ibrido aggiungendo un motore elettrico, che porterà nei piani di Blutec, alla realizzazione di 10 vetture al giorno per 4 anni. Gli operai dovrebbero fare ingresso tutti entro il 2018 ad iniziare da aprile 2017 quando partirà il settore chimica con trenta rientri.

