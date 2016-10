Sul lago di Como a lezione di luxury wedding con la floral designer

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Como, 4 ott. (Labitalia) - Svelerà in anteprima le ultime tendenze made in Usa nel campo floristico e delle decorazioni per i matrimoni di lusso, offrirà dimostrazioni pratiche di come si crea un allestimento floreale di successo e insegnerà anche ad utilizzare in maniera proficua i social media per incrementare il business. Tutto questo nell’ambito di una full immersion della durata di 3 giorni. Karen Tran, floral and event designer di fama internazionale, ha scelto il lago di Como come location italiana dove tenere l’ultimo aggiornamento delle sue richiestissime 'masterclass', dedicate a tutti coloro che desiderano intraprendere quest’affascinante professione.Il corso si terrà da domani, mercoledì 5, a venerdì 7 ottobre, ogni giorno a partire dalle 9 e fino alle 18, presso il CastaDiva Resort & Spa, a Blevio (Como). Sarà un'occasione per vedere dal vivo la talentuosa creativa e per imparare da lei l'arte delle composizioni floreali in chiave luxury. “Siamo molto contenti - dichiara Miriana Verga, responsabile Sales & Marketing del CastaDiva - che la signora Tran abbia scelto di svolgere le sue lezioni presso la nostra struttura, l’unica sul lago di Como autorizzata a celebrare matrimoni con rito civile che abbiano valore legale, senza che sia necessario recarsi prima in Comune. Si tratterà di un’occasione imperdibile per gli esperti e gli appassionati del mondo del wedding, che avranno modo di confrontarsi e approfondire argomenti utili per chi opera nel settore”.L’iniziativa è la prima a firma di Italy Inspires, un nuovo progetto a cura di Andrea Naar Alba, esperta del settore, che intende lanciare l’Italia sui mercati internazionali come destinazione privilegiata per matrimoni di grande lusso. Durante la tre giorni, Karen Tran passerà dapprima in rassegna le principali esperienze lavorative realizzate in California, sua terra d’origine, dopodiché svelerà le news e le tendenze d’importazione americana nel campo floristico e degli allestimenti. Non mancheranno dimostrazioni pratiche per la decorazione di un tavolo realizzata al momento.Con quasi 25 anni di esperienza nel settore degli eventi di lusso, la professionista americana è una delle event designer, florist e stylist più note al mondo. "La sua fama internazionale è il frutto della sua passione e del suo talento nel creare composizioni floreali raffinate, destinate a esaltare ogni tipo di occasione. Le sue creazioni, apprezzate per la loro maestosa eleganza, fanno il giro del mondo attraverso pubblicazioni stampa e servizi online", sottolinea una nota."Dai matrimoni alle cene agli affari societari, i disegni in stile di Karen Tran aggiungono un tocco di eleganza stravagante e di opulenza abbagliante. Ma il suo talento si estende oltre il campo degli allestimenti floreali: Karen, infatti, è nota anche nella progettazione e nell’arredamento di eventi, dove riesce a garantire sempre un risultato mozzafiato", conclude.

Adnkronos