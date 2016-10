Salute: Roberto Ascione 'Best industry leader' alla Health 2.0 conference

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Roberto Ascione, Ceo e fondatore di Healthware International, è stato riconosciuto come 'Best industry leader' nell'ambito del premio '10 year global retrospective awards', organizzato da Health 2.0, in California, per il decennale della conferenza. Il riconoscimento per l'italiano arriva dopo 20 anni di carriera dedicata all’innovazione e alla salute digitale. Health 2.0, una delle principali organizzazioni e conferenze di rilievo internazionale nella digital health, quest’anno ha organizzato una competizione per celebrare e premiare le principali aziende, istituzioni, imprenditori, opinion leader e patients activists che negli ultimi dieci anni hanno contribuito a rivoluzionare il mondo dell’healthcare attraverso le nuove tecnologie. Roberto Ascione è stato l'unico italiano ad essere stato nominato tra i 25 top industry leader, è rientrato tra i 10 finalisti fino a risultare il più votato nella categoria.Healthware International è stata fondata in Italia, nel 1997, da Roberto Ascione. Oggi ricopre una posizione di leadership internazionale nel marketing farmaceutico e nell’innovazione in area salute, grazie alla realizzazione di progetti digitali innovativi per le aziende farmaceutiche e le istituzioni sanitarie in Italia e nel mondo. Negli ultimi anni, Healthware ha ampliato le sue attività tradizionali di marketing, comunicazione e sviluppo con quelle di consulenza strategica per le start-up, le compagnie di assicurazione e i fondi di Venture Capital per creare, attraverso partnership e collaborazioni, un ecosistema dell'innovazione in area salute.

Adnkronos