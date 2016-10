Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Se ho intenzione di azzerare le partecipate? Assolutamente no". Così all'AdnKronos il neo assessore alle Partecipate della giunta Raggi, Massimo Colomban, smentisce l'ipotesi ventilata oggi da un articolo di stampa. "Nulla di vero, è totale disinformazione", aggiunge. Colomban, la cui entrata in giunta, insieme a quella di Andrea Mazzillo al Bilancio, è stata annunciata venerdì scorso da Virginia Raggi, è atteso oggi in Campidoglio.

