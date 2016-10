Referendum: Tremonti, se Renzi vende Airbus risparmia di più...

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - La riforma costituzionale "dovrebbe essere una macchina politica nuova, più veloce, più economica. Beh, per quanto riguarda i risparmi, se Renzi vendesse il suo Airbus transcontinentale, porterebbe a casa almeno duecento milioni. Sempre se trova un pirla che lo compra...". Lo ha detto l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti a Palermo per partecipare a un convegno sul referendum costituzionale. "Viene presentata come una riforma che migliora la governabilità, in realtà la riduce", aggiunge Tremonti. "La riforma ci garantisce l'ingovernabilità del paese, chiaro?", dice Tremonti.

Adnkronos