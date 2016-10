Referendum: Scaroni, incertezza politica frena investimenti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 4 ott. (AdnKronos) - "Da quando il tema del referendum italiano è diventato così importante gli investitori internazionali sono rimasti alla porta". Così Paolo Scaroni, vicepresidente di Rothschild & Co., presidente di Giuliani ed ex amministratore delegato di Enel ed Eni, intervenuto al convegno annuale di Anra dal titolo 'Enterprise Risk Management: per Capire, Governare e Decidere', oggi a Milano. "L'incertezza politica - continua Scaroni - è un possibile deterrente per gli investitori, che hanno a disposizione un mappamondo dove mettere il loro denaro. Fino a qualche mese fa invece vedevo un ottimismo crescente sugli investimenti internazionali in Italia".

