Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Se il governo viene sconfitto in una sua proposta fondamentale, che è coerente con tutto il sistema di riforme che abbiamo messo in campo in questi anni, è giusto che se ne assuma le responsabilità. Poi quello che succede lo decide il presidente della Repubblica". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, a 'Di Martedì'.

