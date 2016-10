Ponte Messina: Delrio, non è una priorità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Non ci servono voti al Sud. Il Ponte di per sè non è un oggetto che ci interessa e non è una priorità". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, a 'diMartedì'. "Ci interessa invece che il Paese resti unito, e per farlo ha bisogno di sviluppare l'alta velocità anche al Sud". Quanto al Ponte "stiamo ragionando anche di quell'ipotesi, ma non e' l'unica. E' importante, perché oggi si impiegano 10 ore e mezzo in treno per andare da Roma a Palermo".

