Pmi: Italia, Germania, Francia e Uk a confronto su Industria 4.0

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Per la prima volta Italia, Francia, Germania, Francia e Regno Unito si sono confrontati con i rispettivi Cluster per l’attuazione dei piani sull’Industria 4.0 e si parla già di un coordinamento europeo, un 'Cluster of Clusters' auspicato dal commissario europeo per l'economia e la società digitali, Günther H. Oettinger. L’occasione è stata fornita dal convegno 'La via italiana al manifatturiero del futuro', organizzato dal Cluster nazionale Fabbrica Intelligente (Cfi), basato nella sede di Aster, il consorzio per l’innovazione dell’Emilia-Romagna, in occasione della sua III assemblea generale a Milano. Il Cluster Fabbrica Intelligente, associazione in costante espansione che accoglie, oggi, oltre 300 fra grandi, piccole e medie aziende, università ed enti di ricerca, è l’unico soggetto che riunisce tutte le anime del manifatturiero avanzato, dialogando con le istituzioni. Il presidente del Cluster Fabbrica Intelligente, Gianluigi Viscardi, e il presidente del Comitato tecnico-scientifico, professor Tullio Tolio, hanno sottolineato “la stretta interazione fra imprese e enti di ricerca,” e hanno parlato di “primo concreto confronto, strategico e operativo, sulla scena nazionale per tracciare insieme il futuro del manifatturiero italiano".Durante il convegno i rappresentanti dei rispettivi Cluster hanno spiegato come interagiscono con i propri Governi e come si rapportano con imprese ed enti di ricerca. Gli interlocutori si sono trovati d’accordo sulla necessità di avviare una concreta collaborazione tra i vari Cluster nazionali per realizzare l’idea del Commissario Ue Oettinger di un 'Cluster of Clusters'.

