Pil: Scaroni, metterei la firma su +1%, paese di vecchi non può crescere

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - "Per quale ragione un Paese in cui il 20% della popolazione è pensionato dovrebbe crescere del 3-4% l'anno?". Così Paolo Scaroni, vicepresidente di Rothschild & Co., presidente di Giuliani ed ex amministratore delegato di Enel ed Eni commenta i dati del governo sulla crescita italiana del 2017, stimata all'1%, nel suo intervento al convegno annuale di Anra dal titolo 'Enterprise Risk Management: per Capire, Governare e Decidere', oggi a Milano. "Se crescessimo dell'1% ancora per anni - continua Scaroni - io ci metterei la firma, perché un Paese di vecchi come il nostro non può crescere. A differenza nostra la Germania ha un terreno di tecnologie ed esclusività che noi ci scordiamo, noi abbiamo perso il treno. L'Italia sul digitale non esiste: siamo fuori dalla principale fonte di crescita per il mondo".

