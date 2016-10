Piaggio: al Salone Intermot con novità per brand Aprilia, Moto Guzzi e Vespa (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La storica casa motociclistica di Mandello del Lario che quest’anno ha festeggiato il 95esimo anniversario, presenta a Intermot la nuova Moto Guzzi Audace Carbon. Rispetto alla versione base, Audace Carbon si distingue per i diversi particolari in vero carbonio, per gli inediti comandi elettrici al manubrio e per la posizione di guida più confortevole. Vespa presenta invece la nuova Vespa GTS equipaggiata con il nuovo motore I-Get raffreddato a liquido nelle cilindrate 125 e 150cc, che è caratterizzato da prestazioni brillanti, consumi contenuti e omologazione Euro4. Sulla nuova Vespa Gts debutta il nuovo sistema Start & Stop brevettato da Piaggio, che consente di gestire lo spegnimento del motore durante le soste, contribuendo al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti.

