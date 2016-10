Piaggio: al Salone Intermot con novità per brand Aprilia, Moto Guzzi e Vespa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Leader europeo delle due ruote con una quota di mercato complessiva del 14,8% al 30 giugno 2016 (in crescita rispetto a 14,6% nei primi sei mesi del 2015) e una quota del 26% nel settore scooter, il gruppo Piaggio partecipa a Intermot 2016 (Colonia, 4-9 ottobre), il salone tedesco che apre la stagione delle grandi manifestazioni per il mondo due ruote. Piaggio presenterà "importanti novità che riguardano sia Aprilia e Moto Guzzi, i marchi motociclistici del Gruppo, sia Vespa, il più prestigioso dei brand tra gli scooter, che quest’anno festeggia i settanta anni", spiega la società in una nota. Per Aprilia, esordisce Aprilia Tuono 125, disegnata, sviluppata e costruita in Italia. Sempre nel mondo delle 125cc, viene presentata la sportiva Aprilia RS 125 my 2017, rinnovata rispetto al modello precedente, con carena ed estetica ispirati direttamente alla maggiore Aprilia RS V4, plurititolata protagonista del mondiale SuperBike. Poi, le grandi supersportive della famiglia V4 rinnovate dalla Casa di Noale, grazie anche agli sviluppi messi a segno dal reparto corse di Aprilia Racing: la supersportiva Aprilia RS V4 e la naked Aprilia Tuono V4 1100 guadagnano infatti sospensioni Öhlins, un nuovo impianto frenante e un evoluto pacchetto di controlli elettronici.

