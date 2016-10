Papa arrivato a sorpresa ad Amatrice Visita privata anche nella zona rossa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Città del Vaticano, 4 ott. (AdnKronos) - Papa Francesco è appena arrivato ad Amatrice, per visitare la popolazione devastata dal terremoto del 24 agosto. Una visita annunciata ma compiuta 'a sorpresa' nella mattinata odierna, appena due giorni dopo il suo rientro dal viaggio apostolico in Georgia e in Azerbaigian."Accompagnato dal vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili - riferisce una nota del Vaticano - in questo momento il Santo Padre si trova nella scuola e fra poco si sposterà nella 'zona rossa' del paese, chiusa per motivi di sicurezza".Già domenica scorsa, durante la conferenza stampa nel volo aereo Baku-Roma, il Papa aveva detto che questa visita l’avrebbe fatta "privatamente, da solo, come sacerdote, come vescovo, come Papa. Ma da solo. Così voglio farla. E vorrei essere vicino alla gente".

