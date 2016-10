Padova: Gdf scopre lavoro in nero in cinque imprese (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - (Adnkronos) - I lavoratori erano impegnati in varie mansioni, tra cui, cuoco, aiuto cuoco, lavapiatti e cameriere. Non solo lavoratori in nero però: nell’ambito di un intervento nei confronti di un’azienda tessile gestita da soggetti di etnia cinese, sono state rilevate anche numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. I soggetti economici sottoposti a mirate attività ispettive, sono residenti nei comuni di Camposampiero, Borgoricco, Cittadella, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese. I controlli, adattati per orari alle diverse realtà imprenditoriali, hanno interessato manifatture, aziende metalmeccaniche, ristoranti, agriturismi, cinema. L’attività di servizio nello specifico comparto testimonia, ancora una volta, l’attiva presenza della Guardia di Finanza sul territorio padovano e l’impegno profuso costantemente a tutela del mercato legale, della sicurezza e della tutela dei lavoratori.

