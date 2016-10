Orange: entra in 65% in Groupama Banque, da 2017 sarà Orange Bank

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Parigi, 4 ott. (AdnKronos) - Via liberà delle Autorità francesi e europee all'ingresso dell'operatore tlc transalpino Orange in Groupama Banque. Orange rileva il 65% della banca che da gennaio 2017 diventerà Orange Bank. Lo rende noto l'operatore tlc francese. L'obiettivo di Orange Bank è di avere oltre 2 milioni di clienti in Francia. L'ingresso in Groupama Banque, commenta il Ceo di Orange, Stéphane Richard, "permette al gruppo di proseguire la sua strategia di diversificazione nei servizi finanziari mobili. Questa partnership con il gruppo assicurativo Groupama, tappa essenziale per Orange, darà la nascita ad un'offerta bancaria innovativa e 100% mobile che risponde alle nuove attese dei clienti: semplicità, trasparenza e personalizzazione".

Adnkronos