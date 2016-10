Nuovi rialzi alla pompa per benzina, diesel e Gpl

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Nuovi rialzi questa mattina per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl. Per TotalErg registriamo un rialzo di 0,5 cent su verde e diesel e di un cent sul Gpl. Aumento di un cent al litro sul Gpl anche per Esso.Queste le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 13mila impianti: benzina self service a 1,461 euro/litro (+0,1 cent, pompe bianche 1,432), diesel a 1,303 euro/litro (+0,1 cent, pompe bianche 1,276). Benzina servito a 1,563 euro/litro (+0,1 cent, pompe bianche 1,475), diesel a 1,410 euro/litro (+0,2 cent, pompe bianche 1,318). Gpl a 0,537 euro/litro (+0,1 cent, pompe bianche 0,519), metano a 0,977 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,967).

