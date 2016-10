Msc Crociere, una web serie 'on board' per intrattenere piccoli ospiti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (Labitalia) - Msc Crociere - la più grande compagnia crocieristica a capitale privato al mondo e leader di mercato Europa, Sud America e Sud Africa - ha annunciato oggi di aver arricchito ulteriormente la propria offerta rivolta alle famiglie. Protagonista una web serie realizzata a bordo, che ispirerà anche attività di intrattenimento rivolte ai più piccoli nel corso della crociera. Famiglie dunque sempre più al centro delle attenzioni da parte di Msc Crociere, autrice di un percorso iniziato un anno fa con l’avvio di una strategia mirata al continuo miglioramento della proposta kids sulle sue navi, che ora culmina con l’arrivo di una doppia esperienza chiamata a coinvolgere i piccoli ospiti attraverso un viaggio che inizierà prima della partenza e durerà fin dopo lo sbarco. La serie web che i bambini possono guardare sul sito di Msc Crociere - prima di andare in vacanza e una volta tornati a casa - nella sua prima stagione si articola in quattro episodi da quattro minuti ciascuno. "Siamo molto entusiasti di lanciare questa nuova esperienza, che vivrà sia a bordo, con le attività dedicate, che a terra, grazie alle serie sul web. Raccogliamo i frutti di un impegno profuso con l’intento di assicurare ai nostri ospiti più piccoli prodotti di intrattenimento originali e di qualità, mettendoli a loro disposizione in un modo unico ed emozionante", spiega Matteo Mancini, Children’s Entertainment Manager di Msc Cruises.‘Kelly & Kloe On Board’ è quindi prima di tutto una serie web fruibile sul sito msccrociere.it, che racconta in quattro episodi di 3 minuti ciascuno la storia di due giovani ragazze, figlie del comandante di una nave Msc Crociere. Nonostante abbiano promesso al padre di passare un pomeriggio di studio nella loro cabina, le due protagoniste si imbarcano in un'avventura piena di divertimento e marachelle, accompagnate dal loro paziente maggiordomo e da due membri del personale di crociera. Attraverso la magia, i videogiochi, i film in 4D, l’acqua-scivolo, lo sport, i balli e infiniti cambiamenti di scenario, 'Kelly & Kloe on board' regalerà agli spettatori la possibilità di dare uno sguardo unico sul mondo della nave Msc Crociere.Intorno alla serie web è stata anche progettata un’intera giornata di intrattenimento a bordo per i bambini e i ragazzi che permetterà loro di esplorare la nave e giocare proprio come 'Kelly & Kloe', rendendo ancora più reale la magia della storia. Con una giornata ricca di sette diverse attività, quindi, i bambini saranno in grado di imparare la sigla e il balletto di accompagnamento della serie web, parteciperanno a un concorso-selfie vestiti come i personaggi della storia e avranno l'opportunità di immaginare e creare un nuovo episodio della web serie con nuove avventure di Kelly & Kloe.Nata da un’idea di Matteo Mancini, la serie web ha coinvolto per la sua realizzazione nomi noti nel mondo dello spettacolo televisivo e teatrale: la supervisione della produzione è stata curata da Roberto Cuccarini; la sceneggiatura è stata scritta da Roberto di Napoli, entrambi veterani della televisione italiana; la serie è stata co-diretta dai fratelli Andrea e Carlo Parodi. Infine Davide Magnabosco, autore musicale di spettacoli teatrali molto amati, ha curato gli effetti sonori, le musiche e la stessa sigla 'Dance with me', cantata da Kelly e Kloe è destinata a diventare un vero e proprio tormentone per tutti i bambini a bordo.

