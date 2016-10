Moda: Woolrich inaugura il primo store ad Anversa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Woolrich Europe continua la sua politica di espansione in Europa e inaugura il primo Woolrich Store ad Anversa: si tratta del primo in Belgio. Il business plan a 3 anni prevede una forte espansione del canale retail, con aperture di 75 Woolrich Stores a livello global. "Woolrich ha avuto una crescita esponenziale in Belgio negli ultimi anni – racconta il direttore creativo Andrea Canè – e pensiamo ci sia un grande margine di sviluppo. L’apertura di un monomarca in questo momento storico rende più semplice e diretto il modo di comunicare con i nostri clienti e di portare il mondo del marchio nel territorio".Il nuovo spazio di Anversa è stato aperto nel cuore della città e occupa tutta un’intera unità immobiliare affacciata su Schuttershofstraat. Di sviluppo longitudinale, è caratterizzato da un luminosissimo lucernaio, un controsoffitto in legno antico nella zona di ingresso e pavimentazione in legno bianco.

Adnkronos