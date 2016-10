Moda: Frette apre flagship a Londra

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Frette, il brand i biancheria per la casa partecipato da Change capital partners, il fondo di private equity con base a londra, inaugura nella capitale britannica il prossimo giovedì 6 ottobre il nuovo flagship store progettato in collaborazione con Dimorestudio. La boutique, situata al 43 South Audley Street nell’esclusivo quartiere di Mayfair, unisce il design contemporaneo con originali dettagli Art Déco. In occasione dell’opening l'architetto e interior designer britannico Ashley Hicks presenterà un'esclusiva collezione di biancheria da letto creata ad hoc per Frette.Il flagship store di Londra, uno spazio di 400 metri quadrati distribuiti su due piani, accoglie le collezioni classiche e stagionali di biancheria da letto e da bagno, gli accessori e la linea 'Frette to Wear'. Debutto con la collezione Couture Autunno-Inverno 2016 che reinterpreta lo storico jacquard Frette in un originale equilibrio di materiali e stili. Il servizio Bespoke è situato al livello -1, dove i clienti potranno incontrare i consulenti Frette e sviluppare la loro idea per creare una collezione completamente personalizzata. Un tempo esclusiva di Claridge’s e dell’Orient Express, il servizio Bespoke di Frette offre oggi la possibilità di attingere da un archivio di 150 anni, unico nel settore.

