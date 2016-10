Moda: Frankie Morello, nuova sede in corso Venezia a Milano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Frankie Morello torna nel cuore di Milano con uno spazio di 600 metri quadrati affacciato su Piazza San Babila. La nuova proprietà del brand Frankie Morello, Fmm, ha incaricato lo studio Architetto Maurizio Martiniello della progettazione del nuovo concept Frankie Morello Milan. Uno spazio su tre piani che, al piano terra ed al primo piano, sviluppa un ampio flagship store dedicato alla vendita delle collezioni uomo, donna e bambino, mentre nel piano inferiore racchiude il cuore creativo della maison con gli uffici stile e lo showroom commerciale dedicato ai clienti direzionali."Sono veramente orgogliosa di aver potuto confermare con i fatti ed in tempi così rapidi quanto annunciato in occasione della presentazione del business plan sotteso alla completa acquisizione del brand Frankie Morello" ha commentato l'ad di Fmm, Angela Ammaturo." Oggi sono partiti i lavori per la nostra nuova casa nel cuore di Milano e, come sempre, abbiamo scelto di farlo in grande stile e con una cifra unica. La vicinanza fra lo store e l’ufficio stile della maison, infatti, ben rappresenta la nostra volontà di essere più che mai vicini al nostro consumatore per interpretarne sogni e desideri in collezioni uniche e di grande carattere".Lo store prevede di aprire al pubblico con la primavera estate 17 nei primi mesi del 2017.

Adnkronos