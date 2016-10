Mafia: blitz Palermo, così i boss cercavano l'aiuto di Messina Denaro (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - L'ipotesi era quella di far giungere tramite terze persone una richiesta di intervento a Messina Denaro per dirimere la situazione con gli esponenti del mandamento di San Giuseppe Jato. Alla fine Buzzetta chiese un incontro con Rosario Lo Bue, capo mandamento di Corleone e da lui ottenne la protezione necessaria ad aver salva la vita. Il resto lo fecero i carabinieri che il 6 marzo del 2015 arrestarono Balsano per detenzione illegale di una pistola automatica calibro 7,65 e relativo munizionamento. La trovarono durante una perquisizione domiciliare nella sua abitazione e fecero scattare le manette. Stroncando sul nascere l'ascesa del nuovo boss di Monreale, al vertice della famiglia per appena dieci giorni: dal 25 febbraio del 2015, quando la sua investitura fu decisa durante un summit di mafia in un capannone nelle campagne di Monreale, al 6 marzo di quello stesso anno.

Adnkronos