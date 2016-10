Ge: firma con Indra accordo per sviluppo applicazioni digitali

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Indra e Ge hanno firmato oggi un’alleanza per sviluppare insieme applicazioni digitali per l’industria su Predix, il sistema operativo dell’Industrial Internet di Ge. Con questo accordo strategico, si legge in una nota congiunta, Ge estende la propria presenza digitale in Europa e in America Latina e promuove la crescita dell’ecosistema digitale in Spagna, aggiungendo Indra al programma di alleanze globali.Indra e Ge svilupperanno e condivideranno knowledge e tecnologia per progettare la futura generazione di soluzioni dell’Industrial Internet per i vari settori industriali, con focus iniziale sui settori dell’Energia, del Petrolio e del Gas. .Le due società offriranno soluzioni e servizi basati su Predix, una piattaforma in cloud per ambienti tecnologici operativi per le applicazioni industriali."La Spagna e l’Europa possiedono il talento e le infrastrutture necessarie per guidare la rivoluzione nel miglioramento della produttività e la digitalizzazione dell’industria deve essere al centro di questo obiettivo", sottolinea Mark Hutchinson, ad di Ge Europa. "Per questo motivo -aggiunge-, l’accordo rafforza il nostro impegno nel supportare la creazione delle componenti necessarie per lo sviluppo dell’Industrial Internet in Spagna e per trasformare l’informazione e la conoscenza in risultati". Fernando Abril-Martorell, presidente di Indra, si è detto certo "che questo accordo ci aiuterà ad identificare ed a sviluppare congiuntamente numerose opportunità di business".

Adnkronos