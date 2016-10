Fs: Fs Sistemi Urbani presente a 'Expo Real 2016' di Monaco (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La società del Gruppo Fs presenta ad Expo Real più di 70 iniziative di sviluppo, per un totale di oltre 4 milioni di metri quadrati in vendita di aree e spazi destinati alla realizzazione di diverse tipologie edificatorie, in ambito residenziale, commerciale, direzionale, industriale e turistico-alberghiero. Saranno presentate inoltre diverse possibilità di locazioni temporanee con focus principali nelle città di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna. Tra le maggiori iniziative di sviluppo di FS Sistemi Urbani spiccano l’area di Milano Farini, che si estende per un’area di circa 400mila metri quadrati a ridosso del centro storico e della Stazione Centrale, e quella di Firenze Porta al Prato, circa 100.000 mq con un complesso piano di assetto di prossima realizzazione.A Torino le aree disponibili sono molteplici ed equivalgono complessivamente ad oltre 800.000 mq, disponibili alla trasformazione. Infine Roma Tiburtina, con i suoi 920mila metri quadrati, rappresenta un’opportunità di grande sviluppo, soprattutto nelle aree adiacenti la nuova stazione AV, dove ad esempio BNP Paribas ha già realizzato il suo nuovo quartier generale.

Adnkronos