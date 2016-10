Fmi, taglio a stime Pil italiano: +0,8% nel 2016

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il dato del Fondo Monetario Internazionale coincide per il 2016 con quello contenuto nella nota di aggiornamento al Def mentre per l'anno prossimo il governo stima un Pil a +1,0%. Sul fronte dell'inflazione le nuove previsioni del Fmi vedono un 2016 chiudersi a -0,1% mentre nel 2017 i prezzi sono stimati in crescita dello 0,5%. Quanto alla disoccupazione per l'Italia è stimato un biennio in calo rispetto all'11,9% del 2015: quest'anno infatti il tasso di senza lavoro è previsto all'11,5% con una discesa all'11,2% nel 2017.

Adnkronos