Fiere: Boccia inaugura Bi-Mu, destini imprese collegati a destino paese (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(Mi) - Sono 33 i paesi rappresentati: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Turchia, Ucraina. Il valore degli oltre 3.000 macchinari esposti è stimato 450 milioni di euro. "I numeri della manifestazione e il contesto favorevole del mercato italiano - ha affermato Massimo Carboniero, presidente di Ucimu - sono ottime premesse per il successo della manifestazione". Le previsioni di medio-lungo termine, elaborate dall’istituto econometrico Oxford Economics evidenziano un andamento positivo del consumo italiano di macchine utensili anche se in rallentamento: + 8,2% nel 2017, +1,4% nel 2018, +1,1% nel 2019."A sostenere e stimolare gli investimenti in sistemi di produzione - ha affermato il presidente - sono intervenute importanti misure di politica industriale quali la Nuova Legge Sabatini e il Superammortamento al 140%. L’efficacia di questi provvedimenti, dimostrata anche dai dati elaborati dall’associazione, ha convinto le autorità di governo a inserire queste misure, insieme all’inedito Iperammortamento al 250%, nel Piano Nazionale Industria 4.0 previsto nella Legge di Stabilità in corso di approvazione".

Adnkronos