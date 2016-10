Fiere: Boccia inaugura Bi-Mu, destini imprese collegati a destino paese

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Rho (Mi), 4 ott. (AdnKronos) - Si è aperta questa mattina la 30esima edizione di Bi-Mu, Sfortec Industry, biennale della macchina utensile, robotica, automazione, tecnologie ausiliarie, subfornitura e servizi per l’industria, in scena in fiera a Rho fino a sabato 8 ottobre. Al taglio del nastro anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ha osservato come "i destini delle imprese sono collegati questa volta al destino del paese. Quindi rimuovere una parte dei deficit di competitività del paese significa rendere fortissima l'industria italiana e questa è una bella sfida. Francia e Inghilterra vorrebbero diventare un paese industriale al pari dell'Italia e non lo sono. Noi sì, ma dobbiamo rafforzare e consolidare questa posizione. Per noi la questione industriale è la grande priorità nazionale ed europea".Rispetto alla manifestazione e alle realtà che la animano, Boccia ha evidenziato come siano "lo specchio di quella che deve essere l'industria italiana del futuro, ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività. In questa fiera tocchiamo con mano come le imprese stanno reagendo all'interno delle loro aziende e quale aspettativa, alta, abbiano in termini di politica economica del Paese". Promossa da Ucimu-Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e organizzata da Efim, Bi-Mu vede protagoniste 1.076 imprese, i cui stand sono allestiti nei padiglioni 9, 11, 13, 15 di fieramilano, per una superficie espositiva totale di 90.000 metri quadrati. Il 41% delle imprese espositrici proviene dall’estero, a testimonianza del carattere internazionale dell’evento.

Adnkronos