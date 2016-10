Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - Silvio Berlusconi "è un uomo di una costituzione fortissima, certo ha la sua età e i suoi acciacchi di salute. Se fossi suo figlio gli consiglierei di lasciare la politica, ma da cittadino italiano spero che non lo faccia". Lo ha detto GIanfranco Miccichè, commissario Fi in Sicilia, parlando del nuovo ricovero in ospedale di Silvio Berlusconi a New York.

Adnkronos