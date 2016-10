Ferrovie: Fs, favorevoli a pass Interrail gratuito per 18enni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Fs Italiane vede favorevolmente la proposta in discussione al Parlamento europeo per un pass Interrail gratuito per tutti i giovani diciottenni europei. Un pass che consentirà di viaggiare per un mese in tutta Europa. “La proposta del pass Interrail per i diciottenni – sottolinea l’ad e direttore generale del Gruppo FS Italiane Renato Mazzoncini - ha un valore altissimo. È una scelta che può contribuire in maniera concreta a formare i giovani cittadini europei, aiutandoli a sentirsi parte di un’unica grande realtà". "Del resto, negli ultimi decenni, i pass Interrail hanno fatto scoprire l’Europa a milioni di ragazzi, mettendoli a confronto con la ricchezza della diversità insita nel concetto di Europa. Il Gruppo FS Italiane vede favorevolmente questa proposta perché - sottolinea Mazzoncini - convinto dell’importanza che le reti ferroviarie rivestono nel connettere l’Europa e avvicinare i singoli Paesi. Rilevanza che è uno dei temi chiave del nuovo Piano Industriale 2017-2026. Ci auguriamo che l’iniziativa possa essere attivata al più presto, noi siamo pronti e disponibili a studiarne i dettagli tecnici con la Commissione europea”. La proposta sarà presentata oggi a Strasburgo, durante la seduta plenaria del Parlamento europeo, da Manfred Weber, capogruppo del Partito Popolare PPE. Il progetto è sostenuto anche dai Green e dai Socialisti.

Adnkronos