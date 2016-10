Esselunga: D'Este, non c'è nulla da temere per il futuro

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Sul futuro di Esselunga "non c'è niente da temere. I supermercati sono radicati al territorio, nessuno li può portare via da qui. Esselunga rappresenta un valore molto importante per la grande distribuzione italiana. Chi la comprerà, se la comprerà qualcuno, o chi la gestirà, se la gestirà qualcuno, continuerà nella tutela del patrimonio, nel rapporto sempre con i consumatori". Così Alessandro D'Este, presidente e amministratore delegato Ferrero Italia, commentando le prospettive della catena di supermercati, a margine del decimo 'Consumer & Retail summit', che si tiene oggi nella sede del Sole 24 Ore, a Milano."Secondo me - continua - non c'è altro spazio in Italia per nuovi distributori, ma piuttosto per una razionalizzazione del numero di distributori. Questo però non vuol dire che non ne compariranno altri".

