Esselunga: Cobolli, Caprotti ha lasciato regole per poter continuare

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - "E' chiaro che qualcosa potrà succedere. Però mi sembra che il dott. Caprotti abbia cercato di dare delle regole, tale era il suo amore per la sua azienda. Caprotti inoltre si era circondato di diversi manager, capaci, che saranno in grado di portare avanti Esselunga in maniera efficiente e di qualità, come era prima". Lo dichiara il presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli, a margine del decimo 'Consumer & Retail summit', che si tiene oggi nella sede del Sole 24 Ore, a Milano, riferendosi alle sorti della catena di supermercati fondata da Bernardo Caprotti, scomparso pochi giorni fa. "Ritengo - prosegue - che Esselunga possa andare avanti con le proprie mani e con i propri piedi. Certo in Italia abbiamo un numero elevato di operatori della grande distribuzione organizzata. Da un lato è un vantaggio perchè significa maggior concorrenza, dall'altro può significare anche che in futuro alcune catene si uniscano e riescano a trovare economie di scala che ci sono quando si lavora con grossi fatturati e con maggiori quantità".

