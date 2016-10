Editoria: Gruppo 24 ore, legittimità cda condivisa da collegio sindacale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 4 ott. (AdnKronos) - Il gruppo 24 ore "diffida a diffondere notizie chiaramente contrastanti con la puntuale applicazione della normativa di legge (ex articolo 2385), così come illustrato nel comunicato di domenica 2 ottobre 2016". E' quanto si legge in una nota del gruppo, in relazione "ad alcuni rumors e notizie stampa riprese impropriamente" da alcune testate "relativamente a dubbi sulla legittimità degli organismi di governance del Gruppo 24 Ore". Nelle ultime settimane "tali rumors si susseguono esplicitando presunti contenuti delle riunioni del consiglio di amministrazione, diffondendo informazioni riservate o contenuti inesatti", afferma ancora il gruppo, precisando che "la legittimità e la funzionalità del consiglio di amministrazione, nonché delle delibere assunte, è stata oltretutto formalmente condivisa dal Collegio sindacale nell'ambito della riunione del cda di domenica 2 ottobre".

