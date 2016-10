Dopla: Sace, garantiti 5 mln per acquisto 50% spagnola Nupik

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Doppio intervento di Sace, società del gruppo Cassa depositi e prestiti, a sostegno della crescita internazionale di Dopla, azienda trevigiana attiva dal 1964 nella produzione e commercializzazione di stoviglie in plastica e contenitori monouso per alimenti. Dopla, si legge in una nota, rappresenta uno dei principali operatori europei del settore, con un fatturato annuo di oltre 130 milioni e impiegando oltre 410 dipendenti nei propri stabilimenti produttivi italiani ed esteri. Sace ha garantito due finanziamenti da 2,5 milioni, erogati da Bnl gruppo Bnp Paribas e Unicredit, destinati a sostenere l’acquisizione del 50% della spagnola Nupik International, leader indiscusso del settore dei contenitori monouso nel mercato iberico. "Non possiamo che sottolineare in senso positivo la collaborazione e il sostegno avuto dal settore finanziario e da Sace", sottolinea Carlo Levada, amministratore delegato del gruppo Dopla. "Un supporto che ha agevolato i piani di sviluppo previsti dalla società", aggiunge.Con l’acquisizione di Nupik, che vanta all’interno del proprio portafoglio clienti i maggiori player europei della Gdo e Cash & Carry, Dopla prosegue un percorso di crescita estera avviato negli ultimi anni, nei quali sono state perfezionate le acquisizioni di Isap Packaging in Italia, Bender nel Regno Unito ed Eurovending in Spagna, ampliando ulteriormente la propria presenza sul mercato europeo e divenendo uno dei principali gruppi nel settore del packaging alimentare.

