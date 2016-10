Def: Delrio, nostre stime credibili

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Le critiche ai numeri del Def sono "comprensibili, il ministro Padoan ha spiegato che l'Ufficio parlamentare di Bilancio non ha tutte le misure che stiamo adottando, ma questo non significa che le nostre stime non siano credibili o siano una promessa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, a 'Di Martedì'. "La nostra stima si basa su provvedimenti che hanno funzionato per stimolare i consumi e la crescita", ha aggiunto.

