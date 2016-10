Costruzioni: Ance, cresce fatturato all'estero, in 2015 a quota 12 mld (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il settore ferroviario con il 24,2% dell'intero valore delle commesse si conferma la tipologia di opera maggiormente realizzata dalle imprese italiane. Seguono le opere stradali con una quota pari al 22,3% e quelle idrauliche con il 15%. In aumento anche l'edilizia, sia residenziale che non residenziale, che rappresenta oltre l'8% del portafoglio lavori. Per quanto riguarda i contratti di concessione, nel 2015, le imprese italiane partecipano a 22 progetti all'estero per un valore complessivo di 33,8 miliardi di cui circa 4,5 di loro diretta competenza. la quota predominante è quella delle autostrade (il 55% dei contratti in essere), seguita da ospedali (18%) e generazione e distribuzione di energia elettrica (12,4%). Alla presentazione del Rapporto alla Farnesina, illustrato dal presidente del comitato estero e vicepresidente dell'Ance, Giandomenico Ghella, hanno partecipato il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni e il direttore per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina, Vincenzo De Luca. "Essenziale il supporto del Governo alle imprese. Sui mercati esteri ci misuriamo anche contro altri sistemi Paese", ha sottolineato Ghella che ha parlato di "una storia di successo con la Farnesina". "L'estero - ha poi affermato Ghella - non è sempre il paese di Bengodi. Bisogna pensare a un modello di sviluppo diverso di filiera in cui le grandi imprese possano fare da traino a imprese più piccole accompagnandole sui mercati internazionali. Oggi questo si stia sviluppando questo modello ed è un esempio di collaborazione virtuosa".

