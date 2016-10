Confindustria: Verona, nominata commissione per designazione nuovo presidente

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Verona, 4 ott. (AdnKronos) - Si è insediata il 30 settembre la commissione di designazione per il rinnovo della Presidenza di Confindustria Verona per il quadriennio 2017-2021. La commissione, composta dai tre past president Andrea Bolla, Gian Luca Rana e Giordano Veronesi, nelle prossime settimane avrà il compito di ascoltare il più ampio numero possibile di associati a Confindustria Verona per raccogliere osservazioni, indirizzi ed individuare il candidato a prossimo Presidente dell’Associazione di Piazza Cittadella. Il calendario prevede 5 appuntamenti il 17 e il 24 ottobre, il 7, il 9 e il 14 novembre. Terminate le consultazioni sarà il Consiglio Generale a designare il candidato a Presidente votandone anche il programma. Un successivo Consiglio Generale designerà la squadra di Presidenza ed, infine, l'Assemblea di gennaio eleggerà la nuova Presidenza con il suo programma per il quadriennio 2017-2021.

Adnkronos