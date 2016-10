Confesercenti: convenzione con Mps, 200 mln di credito specializzato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Banca Mps Leasing & Factoring Spa e Confesercenti Nazionale hanno recentemente siglato una convenzione rivolta alle imprese associate, che mette a disposizione credito specializzato per 200 milioni di euro a condizioni dedicate. L’accordo, che è stato siglato dal direttore generale di Confesercenti, Giuseppe Capanna, e dal responsabile della Direzione Commerciale di Mps L&F Riccardo Neri, si riferisce sia al leasing che al factoring. Il leasing, consente alle imprese di sfruttare al meglio i benefici relativi al superammortamento previsto dalla Legge di Stabilità, con condizioni dedicate per i finanziamenti su beni strumentali e targati relativi ad attività di impresa. E' stata condivisa anche una specifica offerta per il factoring, al fine di supportare al meglio le imprese nella gestione dei propri crediti commerciali per l’ottimizzazione del working capital. Questa convenzione rappresenta lo strumento di cui Banca Mps Leasing & Factoring e Confesercenti intendono dotare le imprese associate che vogliano investire in un futuro di crescita e sviluppo delle loro attività.Infatti, alla base di questo accordo c’è la precisa volontà di Confesercenti Nazionale e di Banca Mps Leasing & Factoring, di creare un rapporto di collaborazione che fornisca alle imprese un concreto supporto di credito specialistico, per sfruttare al meglio le potenzialità offerte da un mercato in ripresa: un’alleanza nella costruzione di solide basi per uno sviluppo armonico e produttivo.

Adnkronos