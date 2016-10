Comuni: firmato protocollo per collaborazione con Capitanerie Porto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - I Comuni costieri e le Capitanerie di porto collaboreranno insieme sui temi marittimi di comune interesse. A prevederlo è il protocollo d'intesa firmato questa mattina al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, dal presidente dell'Anci, Piero Fassino e dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Vincenzo Melone.Obiettivo dell'accordo è quello di attivare "ogni forma di efficace collaborazione istituzionale", a partire dal potenziamento dello "scambio di dati ed informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, anche favorendo diretti contatti tra gli Uffici marittimi territoriali e le articolazioni regionali dell'Anci" in modo da consentire maggiore uniformità tra Comuni costieri della stessa Regione e tra Regioni limitrofe. Si attiveranno quindi rapporti più stretti, a livello centrale e locale, per favorire l'analisi, il confronto e la soluzione delle problematiche comuni con particolare riguardo a pubblico demanio marittimo, portualità, politiche del mare, sicurezza della balneazione per la stagione estiva.

