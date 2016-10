Clima: Bianchi (Pd), finalmente c'è volontà politica per contrasto serio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "L'accordo di Parigi sul clima entra in vigore con la spinta finale dell'Europa e in un tempo record". Ad affermarlo in una nota è Stella Bianchi, deputata del Partito democratico. "Si è impiegato - ricorda - meno di un anno per raggiungere i due criteri dei 55 paesi e del 55% di emissioni rappresentate. Si tratta, finalmente, di un chiaro segno della volontà politica degli Stati di contrastare in modo serio i cambiamenti climatici, forte in tutto il percorso dell'accordo di Parigi, un segno tanto più importante nel giorno in cui gli scienziati ci dicono che la temperatura raggiunta è ai livelli massimi da 115mila anni". Ora, aggiunge Bianchi, "è il momento di politiche concrete per la decarbonizzazione, in modo da raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette a metà secolo a partire, già dalla prossima legge di bilancio", conclude.

