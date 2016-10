Chiesa: Zaia, padre Svanera degno successore padre Poiana a rettore S.Antonio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Padova, 4 ott. (AdnKronos) - “Abbiamo ancora nel cuore il dolore per la prematura scomparsa di Padre Enzo Paolo Poiana, ma da oggi anche la gioia di avere in Padre Oliviero Svanera un degno successore alla guida di uno dei simboli universali della cristianità”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia saluta la nomina di Padre Svanera a Rettore della Basilica di Sant’Antonio di Padova, avvenuta su indicazione del Santo Padre.“Si tratta – aggiunge il Governatore – di un uomo, oltre che di un religioso, che si è sempre dedicato con particolare attenzione a temi di grande importanza e profondità per la vita delle persone. Lo sguardo amorevole sulla famiglia cardine della nostra società, testimoniato da molte sue opere, è segno di grande sensibilità umana”.

