Chiesa: padre Oliviero Svanera è il nuovo rettore della Basilica di S. Antonio

Padova, 4 ott. (AdnKronos) - Oggi nella santa messa delle 17.30, solennità di San Francesco d’Assisi, il Delegato Pontificio, monsignor Giovanni Tonucci annuncerà ai fedeli il nome del rettore della Basilica di sant’Antonio di Padova, già comunicato ai frati del Santo nella tarda mattinata. Il nome di padre Oliviero Svanera è stato indicato dal Santo Padre tra una terna di nomi presentati dal Ministro Generale, padre Marco Tasca, secondo quanto previsto dalla Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum che regola le modalità di conduzione della Basilica del Santo, in accordo con il Delegato Pontificio e il Ministro Provinciale della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova, padre Giovanni Voltan.Padre Oliviero Svanera subentra a padre Enzo Paolo Poiana, morto prematuramente lo scorso mese di agosto, e rimarrà in carica fino al Capitolo del 2021.I frati francescani della Basilica di S. Antonio in Padova esprimono la loro gioia nell’aver appreso dalla Santa Sede la nomina del nuovo Rettore della Basilica: "ringraziamo il Santo Padre, Papa Francesco, per questo dono, nella certezza che, in collaborazione con il Delegato Pontificio, padre Oliviero saprà continuare l’opera di padre Enzo a servizio dei pellegrini che ogni giorno visitano la Basilica del Santo di Padova".

