Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (Labitalia) - "Le aziende sono di alto livello se condividono i successi con i dipendenti. Una condivisione non solo di natura economica, ma anche organizzativa". Lo dice a Labitalia il sottosegretario al ministero del Lavoro, Massimo Cassano, in occasione del 'Regional Randstad Award', il premio assegnato da Randstad, secondo operatore al mondo nel mercato dei servizi per le risorse umane, alle aziende del Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud in cui i potenziali dipendenti preferirebbero lavorare, sulla base della più importante indagine indipendente di employer branding."Le eccellenze -sottolinea- ci sono anche nel Sud del nostro Paese. Certo, non si trovano forti rappresentanti dell'economia industriale italiana, ma pmi di eccellenza, soprattutto nel settore alimentare"."In generale -continua il sottosegretario Cassano- che ci siano aziende di primo piano al Nord e non al Sud non lo scopriamo solo ora. La verità è che nel nostro Sud vantiamo giovani ragazzi professionali e competenti, che purtroppo fanno però la fortuna di aziende che si trovano all'estero".

Adnkronos