Bper: acquista controllo Cassa Risparmio Saluzzo

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Bper e Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, ottenute le prescritte autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, hanno dato esecuzione, oggi, al Contratto di compravendita di azioni, sottoscritto il 13 aprile scorso, finalizzato a consentire l’ingresso della Cassa di Risparmio di Saluzzo nel gruppo Bper. Lo rende noto Bper che ha acquisito dalla Fondazione il 48,98% del capitale sociale della Cassa, incrementando in tal modo la propria partecipazione dal 31,02% all’80%.L’operazione, si legge nella nota, è coerente con la strategia del gruppo Bper di valorizzazione delle partecipazioni detenute in realtà creditizie operanti nella Regione Piemonte, fortemente radicate nei territori di insediamento, in coerenza con quella già realizzata con la Cassa di Risparmio di Bra ad inizio 2013. Le due storiche banche operano, in assenza di sovrapposizioni, stante la piena complementarietà delle rispettive reti distributive, mediante 55 filiali complessive localizzate nelle province di Cuneo, Alessandria, Asti e Torino. Le sinergie ed i vantaggi competitivi connessi all’ingresso in un gruppo bancario di rilevanza nazionale, si legge nella nota, "potranno favorire la crescita della Cassa e contribuire allo sviluppo economico e sociale dei territori dalla stessa serviti".

