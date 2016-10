Blue Panorama: decolla newco, chiusa amministrazione straordinaria (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Nel 2015 Blue Panorama Airlines ha trasportato 1,2 milioni di passeggeri, con un coefficiente di riempimento dei propri aerei dell’85,6% (in aumento del 2% rispetto al 2014) e ricavi per passeggero trasportato in aumento del 7% rispetto all’anno precedente. I dati di esercizio di Blue Panorama Airlines, inoltre, confermano la crescita costante della compagnia, che nel 2015 ha fatto registrare oltre 190 milioni di euro di ricavi, EBIT superiore ai 7 milioni di euro e un utile netto pari a 2,2 milioni di euro. Blue Panorama Airlines, oltre ad essere membro Iata, è certificata Iosa, Jar 145, Ato, Etops 180, Faa e Tsa, ed è il primo vettore italiano per numero di destinazioni intercontinentali di linea distribuite in partenza da Milano. Blue Panorama Airlines opera come vettore di linea sull’intera area caraibica, dove è vettore di bandiera leader su Cuba con il 70% delle frequenze operate dai vettori italiani. Inoltre offre voli domestici su Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Ancona, Bergamo, Bologna, Genova, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Torino, Treviso, Venezia, Verona, Lampedusa, Pantelleria, e voli internazionali su Cuba, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Oman, Albania, Grecia e Spagna.

Adnkronos