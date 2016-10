Blue Panorama: decolla newco, chiusa amministrazione straordinaria (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - La nuova compagnia riparte all'insegna della continuità occupazionale. È stato inoltre sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, che, senza il ricorso ad alcun ammortizzatore sociale, ha garantito quindi la conservazione dei livelli occupazionali, disciplinando il transito e l'impiego nella nuova società di tutto il personale in forza presso la compagnia al 1° ottobre. Piena anche la continuità operativa. La new-co Blue Panorama Airlines prosegue l'attività in piena continuità operativa, garantendo la completa regolarità dei voli e la piena fruibilità dei biglietti aerei a prescindere dalla data di acquisto e da quella di utilizzo, senza necessità di alcun adempimento da parte dei clienti. Inoltre, come ulteriore segnale di forte miglioramento dell’offerta in termini di qualità ed efficienza operativa, la new-co ha avviato l'ammodernamento della flotta con l’inserimento di due Boeing 737-800 di nuova generazione. Con decorrenza dal mese di ottobre il programma voli invernale prevede l'apertura di 4 nuove destinazioni fra le quali Salalah in Oman, mentre il nuovo assetto societario facilita lo sviluppo di partnership industriali ed azionarie. Blue Panorama Airlines offre voli di linea domestici e internazionali ed è presente anche nel mercato dei charter / inclusive tour con voli sulla media e lunga distanza. La compagnia, che opera anche con il marchio low cost blu-express, è leader nel segmento leisure grazie alla consolidata collaborazione con i principali tour operators italiani e ha basi operative e commerciali, tra gli altri, presso gli aeroporti di Roma, Milano, Bergamo, Bologna e Tirana.

