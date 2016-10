Blue Panorama: decolla newco, chiusa amministrazione straordinaria

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Decolla la nuova Blue Panorama Airlines. Chiusa la stagione dell'amministrazione straordinaria della compagnia aerea fondata a Roma nel 1998 e membro Iata dal 2002, il primo ottobre scorso la new company ha ricevuto nuovi certificati di operatore aereo e licenza rilasciati da Enac, avviando un nuovo corso nella missione di top player italiano per il traffico leisure nel Mediterraneo e nel lungo raggio.Blue Panorama Airlines, comunica l'aviolinea, raggruppa tutte le attività di Blue Panorama Airlines Spa in amministrazione straordinaria, ha assorbito l'intera forza lavoro, garantisce la continuità dei servizi di volo, usufruisce dell'intera flotta recentemente ammodernata con l'ingresso di due Boeing 737-800 di nuova generazione e apre la stagione invernale 2016/'17 con nuove destinazioni, fra le quali l'Oman, già a partire da fine ottobre.Durante i 2 anni e mezzo di amministrazione straordinaria è stato compiuto un profondo processo di riorganizzazione delle attività che ha permesso il conseguimento del riequilibrio economico dell'impresa e la generazione di significative risorse finanziarie, come testimoniato dall’utile netto consuntivato nell'ultimo esercizio e come prospettato dalle previsioni per il 2016.

