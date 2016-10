Banche: Uilca, gestire esuberi in forma esclusivamente volontaria

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Gli eventuali esuberi dovranno essere gestiti in forma esclusivamente volontaria, attraverso il nostro Fondo di Solidarietà, come da nostra proposta presentata ieri. Ci saremmo inoltre aspettati, da Bankitalia, una forte presa di posizione contro quel management che ha portato le banche in questa situazione precaria". Così il segretario generale della Uilca, Massimo Masi commentando le dichiarazioni del direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi.Per quanto riguarda invece l’adeguamento delle banche al nuovo business, sottolinea in una nota Masi, "ricordo che nel corso della trattativa per il rinnovo del Ccnl Credito, i sindacati hanno presentato un modello di banca che, purtroppo volutamente, non è stato preso in considerazione né dall’Abi, né dalle singole banche".Domani, durante l’incontro fissato con Abi, aggiunge il sindacalista, "discuteremo di tutti questi temi, insieme alle indebite pressioni commerciali ancora esercitate sulle lavoratrici e i lavoratori bancari".

Adnkronos