Banche: Rossi, fare esercizio fisico e perdere peso per recuperare agilità

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - La reazione che ci si aspetta dall’industria bancaria è quella di "fare esercizio fisico e perdere peso al fine di recuperare agilità". Ad affermarlo è il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi nel corso del suo intervento alla XVIII Giornata del Credito."Tradotta in linguaggio bancario -sottolinea Rossi-, questa reazione si articola in diverse azioni. Accrescere, innanzitutto, la capacità di resistere a shock esterni, a turbolenze sui mercati finanziari, in modo da continuare a sostenere l’economia anche in fasi avverse". Ma anche, aggiunge il direttore generale della Banca d'Italia, "dismettere le attività che non sono strettamente funzionali al mestiere della banca, così da concentrarsi sul core business; accrescere i livelli di efficienza e di produttività; utilizzare i risparmi di costo per aumentare gli investimenti, sia in tecnologia sia in formazione delle risorse. Si tratta, in altri termini, di cambiare il modello di attività".Non bisogna generalizzare, comunque, rileva ancora Rossi, "non tutte le banche devono porre in essere tutte le misure, o adottarle tutte insieme. La cura va tarata in base alla situazione. Per le banche che la crisi ha reso molto deboli, lo spettro di azione dovrà però essere ampio e incisivo. È una prescrizione valida per tutta Europa, ma in particolare lo è per l'Italia".

