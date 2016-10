Banche: Fisac, tutelare occupazione, no uscite coercitive (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Risorse che, aggiunge Megale, "possano contribuire al finanziamento del fondo di sostegno al reddito e all'occupazione, sia nella parte ordinaria che nella parte straordinaria con gli esodi volontari".Il leader della Fisac Cgil ricorda poi che "sin qui il fondo non ha mai ricevuto un euro di contribuzione pubblica e oggi, per poter affrontare compiutamente, a partire dalle sette, otto banche in difficoltà, questo intervento sarebbe invece utile e necessario". In ogni caso, sottolinea Megale, "ricordo ancora al direttore di Bankitalia che non avendo mai posto ostacoli a fusioni e aggregazioni delle banche, queste, per recuperare il fisico agile di cui parla, richiedono anche un ruolo di Banca d'Italia nei confronti della Bce più forte e più determinato, a partire dal fatto che negli stress test dovrebbero pesare di più i derivati, almeno quanto le sofferenze", conclude Megale.

