Anas: investe 60 mln per ripristino e protezione impianti (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - L’iter per l’affidamento è attivato mediante la procedura di Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza. Le imprese interessate devono consegnare la domanda di partecipazione, esclusivamente in formato elettronico, sul Portale Acquisti Anas (https://acquisti.stradeanas.it) entro e non oltre le ore 12:00 del 7 novembre 2016.

Adnkronos