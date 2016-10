Alstom: Stato francese acquisterà 15 Tgv per mantenere sito Belfort

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Parigi, 4 ott. (AdnKronos/Dpa) - Lo Stato francese scende in campo per salvare la fabbrica di Alstom di Belfort minacciata di chiusura e rafforzare i siti di La Rochelle e Reichshoffen. Parigi, infatti, acquisterà 15 Tgv, i treni ad alta velocità, che saranno destinati alla linea Bordeaux-Marsiglia e Montpellier-Perpignan. Ma lo Stato francese ha sbloccato anche l'acquisto da parte della Sncf, le ferrovie dello Stato transalpino, di 6 Tgv per la linea Parigi-Torino-Milano. Sncf Réseau, società controllata da Sncf, inoltre, ordinerà 20 locomotive diesel. Infine i 30 treni Intercités ordinati a febbraio dal Governo saranno perfezionati entro la fine del mese. "Questo piano -commenta il ministro dell'Economia e delle Finanze, Michel Sapin- costruito attraverso il dialogo tra tutte le parti porterà a soluzioni al problema degli ordini e delle prospettive a più lungo termine per il sito di Belfort. Si inserisce anche nell'ambito della promozione della filiera ferroviaria in Francia".

